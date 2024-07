Olympia-Fußballerinnen Hrubesch: Frauenfußball erst auf dem halben Weg

Bundestrainer Horst Hrubesch sieht im Frauenfußball ein Riesenpotential. „Ich denke mal, der Frauenfußball ist noch lange nicht am Ende angekommen. Wenn ich das einschätzen würde, würde ich sagen: Wir sind so in der Mitte des Weges nach oben“, sagte der 73-Jährige vor dem Auftaktspiel der DFB-Auswahl bei den Olympischen Spielen gegen Australien am Donnerstag (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille.