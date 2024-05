Nationalteam Hrubesch lässt Torfrau-Frage für Olympia offen

Bei den deutschen Frauen ist die Wolfsburgerin Merle Frohms schon mehrere Jahre Stammkeeperin. Zuletzt setzte Hrubesch aber auch Ann-Katrin Berger ein, die kürzlich vom FC Chelsea zu NJ/NY Gotham FC in die USA gewechselt war. Dem aktuellen 23er-Aufgebot für die nächsten EM-Qualifikationsspiele gegen Polen am 31. Mai (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock und am 4. Juni (18.00 Uhr/ARD) im polnischen Gdynia gehört neben Frohms und Berger auch Stina Johannes von Eintracht Frankfurt an. Zu den Olympischen Spielen in diesem Sommer darf Hrubesch nur zwei Torfrauen mitnehmen.