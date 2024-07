DFB-Team der Frauen Hrubesch: Mit dem Camper zur Frauen-EM 2025

Horst Hrubesch will die Europameisterschaft der Fußballerinnen 2025 als Tourist mit seiner Ehefrau genießen. Eines stehe fest, sagte der 73 Jahre alte Bundestrainer im Interview der „Sport Bild“ mit Blick auf seine Zukunft: „Wir fahren nächsten Sommer in die Schweiz und schauen uns die EM der Mädels an. Der Camper wird bereit sein - und wir hängen noch Italien, Slowenien, Österreich dran.“