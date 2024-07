Fußball-Frauen Hrubesch: Nächstes Jahr soll Schluss sein mit Fußball

Er merke langsam, „dass die Luft bei mir knapper wird“. Wenn er einen zehntägigen Lehrgang mit den DFB-Frauen habe, dann müsse er erst mal durchatmen. Hrubesch und die DFB-Auswahl haben vor den Sommerspielen noch die EM-Qualifikationsspiele am Freitag (18.15 Uhr/ZDF) in Reykjavik gegen Island und am kommenden Dienstag (19.00 Uhr/ARD) in Hannover gegen Österreich.