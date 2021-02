Ehemalige Nationalspielerin : Inka Grings übernimmt Frauenteam des FC Zürich

Trainiert künftig die Frauen des FC Zürich: Inka Grings. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Berlin Die 96-fache deutsche Fußball-Nationalspielerin Inka Grings trainiert künftig die Frauen des FC Zürich. Die 42-Jährige tritt die Nachfolge von Ivan Dal Santo an, von dem sich der Club in der Vorwoche in gegenseitigem Einvernehmen getrennt hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Als Spielerin war die zweimalige Europameisterin nach ihrer Zeit beim FCR Duisburg zwischen 2011 bis 2013 auch für die Frauen des FC Zürich aktiv; sie holte in der Schweiz zweimal den Meistertitel und feierte zwei Cup-Gewinne.

Nach ihrem Karriereende im Jahr 2014 stieg Grings ins Trainergeschäft ein. Im Frühjahr 2019 wurde sie Cheftrainerin des Männer-Regionalligisten SV Straelen - und damit zur ersten Trainerin eines Clubs aus den obersten vier deutschen Fußball-Ligen.