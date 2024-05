Frauenfußball Jonas Stephan wird Cheftrainer von RB Leipzig

Die RB-Frauen waren vor einem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen und belegen einen Spieltag vor Saisonende Rang sieben. In der Rückrunde sammelten sie 20 Punkte und sind damit Dritte. Uzun war zwei Jahre bei den Sächsinnen und betreute sie bislang in 53 Partien in 1. und 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal. Davon gewann RB 32 Partien und ging 15 Mal als Verlierer vom Platz.