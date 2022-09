Nationalspielerin : Kapitänin Popp: „Stand jetzt, möchte ich die WM spielen“

Berlin Kapitänin Alexandra Popp will keine Garantie über ihre WM-Teilnahme bei einer erfolgreichen Qualifikation der deutschen Fußball-Frauen abgeben.

Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg sagte dem Sender Sky zu einem möglichen Karriereende in der Nationalmannschaft, in der sie bereits 119 Spiele bestritt, dass dieses Thema immer in ihrem Kopf präsent sei. Ihr Bauch werde die Entscheidung fällen.