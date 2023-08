DFB-Team Kapitänin Popp zumindest vorerst weiter Nationalspielerin

„Im September geht's ja schon weiter in der Nations League in Dänemark und in Bochum gegen Island. Und Stand jetzt werde ich hinfahren“, sagte Deutschlands Fußballerin des Jahres in einem „Kicker“-Interview. Auf die Frage nach der längerfristigen Planung in der DFB-Auswahl habe sie aber „noch keine abschließende Antwort“. Einen Zeitrahmen habe sich Popp nicht gesetzt: „Erst mal will ich die WM verkraften.“