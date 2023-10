DFB-Frauen Keine „Zirkusnummer“: Hrubesch will „klar auf Sieg spielen“

Nur im Falle eines Sieges hat das DFB-Team die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris weiter in der eigenen Hand. Aktuell sind die Vize-Europameisterinnen Gruppenzweiter hinter Dänemark, nur der Gruppensieg in der Nations League wahrt die Chance auf die Teilnahme an den Sommerspielen. Hrubesch will Paris unbedingt erreichen: „Das war auch der Punkt, von Anfang an, warum ich es überhaupt gemacht habe.“