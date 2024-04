Deutscher Fußball-Bund Lahm: DFB soll mit Nike-Geld Frauenfußball fördern

„Wenn der DFB mit dem frischen Geld also die Amateurvereine, den Kinderfußball, die Schiedsrichterausbildung und den Frauenfußball unterstützt - dann wäre die Entscheidung für Nike eine gute. Auf diese Weise entstünde eine Kreislaufwirtschaft. Denn finanziert wird das Ganze in erster Linie vom Fan, der die Ware kauft“, schrieb der Weltmeister-Kapitän von 2014 in seiner Kolumne bei „Zeit Online“.