DFB-Frauen : Lattwein, Freigang & Co.: Fußballerinnen mit Köpfchen

London Fußball-Nationalspielerinnen können in ihrer Karriere kaum Geld für später ansparen. Kein Wunder, dass viele studieren, um sich eine berufliche Perspektive zu schaffen.

Während es bei vielen männlichen Fußballprofis zumindest ein Klischee ist, dass sie sich in ihrer Freizeit vornehmlich an der Playstation vergnügen, beschäftigen sich die DFB-Frauen selbst beim Turnier in England zwischendurch mal mit ihren Uni-Unterlagen. Lattwein hat ihren Bachelor abgeschlossen, ist „mitten im Master“ und räumte kürzlich auch ein: „Ich habe dieses Semester ein bisschen wenig Module belegt und bin so viel unterwegs, dass das Studium hinten an stehen muss.“