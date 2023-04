DFB-Frauen Leupolz mit Nasenbeinbruch: Keine Abreise aus Teamcamp

Die Nase der 28-Jährigen soll am Mittwoch gerichtet werden, eine Abreise aus dem Teamcamp ist aktuell aber nicht vorgesehen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Je nach Heilungsverlauf soll Leupolz mit einer Spezialmaske an den Trainingseinheiten der DFB-Auswahl teilnehmen. Die Vize-Europameisterinnen treten am 7. April (20.00 Uhr/Livestream auf „sportstudio.de“) in Sittard gegen die Niederlande und am 11. April (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen Brasilien an.