Champions League Lyons Fußballerinnen drehen gegen PSG ein 0:2

Chelsea reichte in Barcelona ein Tor von Erin Cuthbert (40.) zum Auswärtssieg, an dem auch Nationalspielerin Sjoeke Nüsken und Ex-Nationalspielerin Melanie Leupolz von Beginn an mitwirkten. Nüsken lieferte die Vorlage zum Siegtor. Das Rückspiel findet am 27. April in London statt, einen Tag später gastiert Lyon in Paris.