Nationalspielerin : Marozsán: Nicht so schwer, Fußball-WM abzuhaken

Berlin Spielmacherin Dzsenifer Marozsán bedauert noch immer das Viertelfinal-Aus der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich, hat das Turnier aber abgehakt.

Durch das 1:2 gegen Schweden hatte das DFB-Team drei Jahre nach Gold in Rio auch die Olympia-Qualifikation für 2020 verpasst. „Es wäre in Frankreich mehr drin gewesen, das wissen wir alle“, sagte die zum dritten Mal in Folge zur Fußballerin des Jahres gewählte Marozsán in einem „Kicker“-Interview.