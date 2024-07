Fußball bei Olympia Nach Drohnenskandal: Kanadas Cheftrainerin suspendiert

Nach mehreren Spionagevorfällen mit einer Drohne muss Kanadas Fußball-Nationaltrainerin Bev Priestman die Mannschaft während der Olympischen Spiele verlassen. Die 38-Jährige sei suspendiert und vom Team entfernt worden, teilte der Verband Canada Soccer in der Nacht mit. Co-Trainer Andy Spence soll die Mannschaft nun während des verbleibenden olympischen Turniers in Frankreich betreuen. Beim 2:1 zum Auftakt gegen Neuseeland am Donnerstag hatte Priestman freiwillig nicht an der Seitenlinie gestanden.