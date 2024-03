Fußball Nach Elfmeterschießen: Bayern-Frauen stehen im Pokalfinale

Nach dem Wechsel fanden die von Coach Niko Arnautis angetriebenen Hessinnen in einem insgesamt ausgeglichenen Duell immer besser ins Spiel. Grohs musste nach rund einer Stunde in höchster Not gegen Prašnikar retten. Auf der anderen Seite verhinderte Stina Johannes gegen Bayern-Kapitänin Glodis Viggosdottir den erneuten Rückstand. Es ging in die Verlängerung, in der Sydney Lohmanns wuchtiger Distanzschuss der einzige Aufreger blieb. Johannes parierte stark, doch am Ende jubelte die Münchner Torhüterin Grohs.