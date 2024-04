Anschuldigungen gegen Coach Nach Protesten: Frauen-Coach des FC Santos tritt zurück

Brasilianische Medien hatten im vergangenen September berichtet, dass es gegen Lima 19 anonyme Anschuldigungen wegen Mobbing und Belästigung gibt. Daraufhin wurde er beurlaubt, ehe er am 2. April wieder eingestellt wurde. Zuvor hatten die Verantwortlichen von Santos erklärt, sie hätten keine Beweise für ein Fehlverhalten gefunden, obwohl Spielerinnen Belege für ihre Aussagen übergeben hatten. Auch Lima bestreitet die Vorwürfe. Seit seiner Rückkehr habe der 49-Jährige wegen „der im vergangenen Jahr erhobenen Anschuldigungen“ in den letzten Tagen sogar „Morddrohungen“ erhalten, hieß es in der Mitteilung weiter.