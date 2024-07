Fußball-Frauen Nationalspielerin Lohmann bangt um Olympia-Teilnahme

Der Interims-Bundestrainer muss am Freitag (18.15 Uhr/ZDF) in Reykjavik gegen Island bereits auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Die Wolfsburgerin soll aber am Dienstag (19.00 Uhr/ARD) in Hannover gegen Österreich wieder dabei sein. Gegen Island fehlt zudem Lena Oberdorf wegen einer Gelbsperre.