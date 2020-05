DFB-Frauen : Nationaltorhüterin Schult: Wieder Nummer 1 werden

Berlin Torhüterin Almuth Schult will beim VfL Wolfsburg und in der Fußball-Nationalmannschaft wieder die Nummer 1 werden, bei der EM 2022 zwischen den Pfosten stehen - und sich noch ihren großen Traum vom WM-Titel erfüllen.

Den Zeitpunkt für ihr Comeback ließ Schult offen. Ihr bis dato letztes Spiel war das WM-Viertelfinale am 29. Juni 2019. „Danach musste ich mich an der Schulter operieren lassen - und dann kam die Nachricht, dass ich schwanger bin“, erzählte sie.

Ihr klares Ziel: wieder die Nummer 1 bei ihrem Verein und der DFB-Elf zu werden. „Ich habe in Wolfsburg einen Vertrag bis 2022 und gehe davon aus, dass ich den erfülle und darüber hinaus noch Fußball spiele“, sagte Schult und blickte schon zwei Jahre in die Zukunft: „2022 ist die EM in England, auch da will ich dabei sein.“ Wo die WM 2023 ausgetragen wird, entscheidet sich am 25. Juni.