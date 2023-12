Frauenfußball Nations League: Europameister England bangt

Nur die jeweils Gruppenersten sind beim Finalturnier der Nations League dabei, bei dem noch zwei europäische Plätze für Olympia 2024 in Paris ausgespielt werden. Das dritte Ticket ist fest an Frankreich als Olympia-Gastgeber vergeben. Erreichen die Französinnen das Finale, reicht auch ein Sieg im Spiel um Platz 3 für die Olympia-Qualifikation. So ist die Lage in den Gruppen 1 bis 4.