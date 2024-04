Nationalteam Neu-Kapitänin Gwinn stört ihr Image als Influencerin

Neu-Kapitänin Giulia Gwinn will trotz ihrer zahlreichen Social-Media-Aktivitäten in erster Linie als Profifußballerin wahrgenommen werden. „Mich stört es, wenn man mich als Influencerin darstellt, denn so sehe ich mich nicht“, sagte die Nationalspielerin des FC Bayern in einem Interview der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.