Erkrankte Bundestrainerin Neuendorf: Nicht über Voss-Tecklenburg-Ablösung spekulieren

Carlson widersprach am Dienstagabend ausdrücklich den Sky-Informationen, sie habe unter den Nationalspielerinnen eine Umfrage durchgeführt, ob diese weiter mit Voss-Tecklenburg zusammenarbeiten wollen. „Die Behauptung ist vollkommen haltlos und stellt meine langjährige Integrität als Co-Trainerin in Frage“, ließ sie via DFB mitteilen. Sie habe in Absprache mit der Bundestrainerin vertraulich mit Spielerinnen gesprochen, deren Ansichten in die WM-Analyse einfließen sollen.