Nationalspielerin : Oberdorf über neue Bekanntheit: „Immer mehr und immer mehr“

Wolfsburg Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg spürt nach dem EM-Erfolg der deutschen Frauen eine ganz neue öffentliche Bekanntheit.

„Wenn man in der Heimat ist, wurde man vorher schon erkannt. Jetzt wird es aber immer mehr und immer mehr“, sagte die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin in einer digitalen Medienrunde ihres Clubs. „Neulich wurde ich sogar an der Ampel angesprochen. Man sieht es auch an den Social-Media-Kanälen von uns allen, in denen es geradezu explodiert ist.“