Olympische Spiele Olympia-Team und FC Bayern bangen um Oberdorfs Knie

Immerhin berichtete Hrubesch: „Sie hat jetzt eine Schiene und kann auftreten.“ Oberdorf hatte schon bei der missglückten WM 2023 in Australien angeschlagen die erste Gruppenpartie verpasst. In der vergangenen Saison kämpfte sie lange mit Rückenproblemen und erlitt im Juni in der EM-Qualifikation in Polen eine Wadenblessur. Ihrer körperbetonten Art, Fußball zu spielen, musste sie immer wieder Tribut zollen.