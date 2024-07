Fußball-Turnier Olympiasiegerin Hendrich jetzt auch richtige Teilnehmerin

Olympiasiegerin ist Kathrin Hendrich schon, zumindest hat sie die Goldmedaille von 2016 zu Hause. Als Olympia-Teilnehmerin aber kann sich die Fußball-Nationalspielerin des VfL Wolfsburg erst jetzt so richtig fühlen. Die 32 Jahre alte Innenverteidigerin war vor acht Jahren in Rio de Janeiro auf Abruf dabei - und stand keine einzige Minute auf dem Rasen. Die Sommerspiele in Frankreich geht sie als Stammkraft an.