Frauen-Bundesliga : Platz unbespielbar: Turbine-Spiel gegen Bayern abgesagt

Potsdam- Das für 13.00 Uhr angesetzte Spiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Turbine Potsdam und dem FC Bayern München fällt aus.

Die Partie im Karl-Liebknecht-Stadion wäre der Abschluss der Hinrunde gewesen. An der Spitze steht mit 33 Punkten der VfL Wolfsburg nach dem 4:0 beim SC Freiburg am Samstag. Der FC Bayern hätte seinen Rückstand mit einem Sieg am Sonntag wieder auf fünf Punkte verkürzen können.