Frauen-Nationalmannschaft Popp an Hrubeschs Frau: „Danke Angelika“

Ursprünglich hatte der Coach für vier Nations-League-Gruppenspiele zugesagt, das letzte findet am Dienstag in Wales statt. Falls die klar favorisierte DFB-Elf auswärts gewinnt, nimmt sie Ende Februar sicher am Vierer-Finalturnier der Nations League teil, in dem noch zwei europäische Plätze für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Sommer vergeben werden. Frankreich ist als Olympia-Gastgeber bereits gesetzt.