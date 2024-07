Fußball Popp fehlt DFB-Frauen gegen Island - Olympia nicht in Gefahr

Kapitänin Alexandra Popp wird am Dienstag wegen einer Reizung am Fuß von der Fußball-Nationalmannschaft abreisen und damit auch das EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Reykjavík gegen Island verpassen. Bei der Partie am 16. Juli in Hannover gegen Österreich soll die 33-Jährige aber wieder dabei sein, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist somit nicht in Gefahr.