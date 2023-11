DFB-Frauen Popp führt deutsches Aufgebot gegen Dänemark und Wales an

Oberdorfs Vereinskolleginnen vom VfL Wolfsburg, Kapitänin Alexandra Popp und Torhüterin Merle Frohms, gehören dagegen dem 24-köpfigen Aufgebot an, das der DFB am Dienstag bekannt gab. Die Vize-Europameisterinnen spielen am 1. Dezember (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock gegen Dänemark und am 5. Dezember (19.30 Uhr/sportschau.de) in Swansea gegen Wales.