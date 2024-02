DFB-Frauen Popp vor Entscheidungsspiel: „Das Gesicht wahren“

Die Auswahl von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch muss an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) die Partie im Spiel um Platz drei der Nations League gegen das Oranje-Team gewinnen, um bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris dabei zu sein. Die DFB-Frauen hatten mit der 1:2-Niederlage gegen Frankreich am vergangenen Freitag in Lyon ihre erste Chance auf das Olympia-Ticket verspielt.