EM in England : Prinz William gratuliert Engländerinnen zum EM-Finaleinzug

London Der britische Thronfolger Prinz William hat Englands Fußball-Frauen nach dem 4:0 gegen Schweden zum Erreichen des Endspiels bei der Europameisterschaft im eigenen Land gratuliert.

„Glückwunsch an die Lionesses zum Einzug ins Euro-2022-Finale am Sonntag“, schrieb er nach dem Spiel auf Twitter. „Das ganze Land ist so stolz auf alles, was ihr erreicht. Wir glauben an euch und werden euch bis zum Ende unterstützen.“ Seine persönliche Nachricht unterschrieb William wie üblich mit einem W.