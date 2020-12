Frauenfußball : Rapinoe für Vergleich mit US-Verband im Gehaltsstreit

Los Angeles Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe wünscht sich im Gehaltsstreit mit dem US-Verband einen Vergleich.

„Mir wäre es lieb, wenn ich nicht vor Gericht müsste und wir keine Energie und kein Geld mehr verschwenden müssen. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir in nächster Zeit zu einem Vergleich kommen“, sagte die 35 Jahre alte Nationalspielerin der Deutschen Presse-Agentur. „Ja, wir haben uns in ein paar Bereichen geeinigt, die in der Praxis schon umgesetzt waren. Das ist wichtig und toll, aber die Krux ist noch immer viel diskutiert. Wir sind selbstverständlich zuversichtlich und müssen einfach diesen juristischen Prozess weiterverfolgen - auch wenn unsere Ohren natürlich immer offen sind für einen Vergleich.“