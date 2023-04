Fußball RB-Sportchefin: Frauenfußball muss Selbstläufer werden

„Man muss den Frauenfußball als eine Art Start-up sehen. Irgendwann sollte es ein Selbstläufer sein, aber ich hoffe, dass es in den nächsten zwei bis drei Jahren noch als Investment gesehen wird“, sagte die 40-Jährige im dpa-Interview. Die Ex-Weltmeisterin ist seit Mai 2019 Leiterin der Leipziger Frauenfußball-Abteilung. Die Mannschaft steht als Zweitligist am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg und kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga.