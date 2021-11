Champions League : Revanche geglückt: Bayern-Fußballerinnen schlagen Lyon

München Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben sich für die Champions-League-Niederlage vor einer Woche bei Olympique Lyon revanchiert.

Die überlegenen Münchnerinnen erkämpften sich im Rückspiel am Mittwochabend ein 1:0 (0:0) und fügten dem Rekordmeister seine erste Niederlage in der laufenden Königsklassen-Runde zu. Saki Kumagai (69.) sorgte im Topspiel des 4. Spieltages gegen ihren Ex-Club per Kopf für das einzige Tor des Abends. Das Hinspiel hatten die Französinnen mit 2:1 gewonnen.