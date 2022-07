EM in England : Sara Däbritz: Erinnerungen an WM-Spiel gegen Frankreich

London Vor dem Halbfinale gegen Frankreich erinnert sich Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz an ein denkwürdiges K.o.-Spiel gegen den nun kommenden Gegner bei der Europameisterschaft in England.

„Ihnen wird eine sehr motivierte deutsche Mannschaft gegenüber stehen mit dem großen Ziel, das Finale zu erreichen“, versprach Däbritz vor der Partie gegen die Französinnen am 27. Juli (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes. Der Sieger trifft im Finale am kommenden Sonntag im Wembley-Stadion auf den Gewinner der Partie zwischen Gastgeber England und Schweden am Dienstag.