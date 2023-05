DFB-Pokal SC-Kapitänin vor Pokalfinale: Gehalt ein „riesiges Thema“

„Ein riesiges Thema wird weiterhin das Gehalt sein. In Zukunft werden Montagsspiele dazukommen und der Spieltag wird dann auf vier Tage aufgeteilt. Wir wissen alle noch nicht, wie sich das auf die Trainingswoche auswirkt und damit auf Jobs und Studium“, sagte die 31-Jährige in einem Interview den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“. Mit dem Sport-Club trifft Kayikci an diesem Donnerstag im Finale des DFB-Pokals in Köln (16.45 Uhr/ARD und Sky) auf den neunmaligen Cup-Gewinner VfL Wolfsburg.