DFB-Frauen Schlechte Erinnerungen: Sambia ist Olympia-Gegner

Sambia ist der dritte Gruppengegner der deutschen Fußballerinnen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. An das afrikanische Team haben Kapitänin Alexandra Popp und Co. allerdings schlechte Erinnerungen: Unmittelbar vor der WM in Australien und Neuseeland im vergangenen Jahr unterlagen sie in einem Testspiel in Fürth dem Außenseiter mit 2:3.