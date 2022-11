Fußball-Nationalmannschaft : Schüller sagt für USA-Länderspiele der DFB-Fußballerinnen ab

Berlin Ohne Lea Schüller wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen zu den beiden anstehenden Länderspielen in den USA reisen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, hat die 24 Jahre alte Stürmerin von Bayern München ihre Teilnahme wegen Kniebeschwerden abgesagt.

Als Ersatz für Schüller nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Melissa Kössler von der TSG Hoffenheim nach. Vize-Europameister Deutschland tritt zunächst am 11. November (1.00 Uhr/zdf.de) in Fort Lauderdale gegen die Gastgeberinnen an. Der zweite Vergleich gegen die US-Auswahl findet am 13. November (23.00 Uhr/sportschau.de) in Harrison statt.