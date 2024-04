Frauen-Fußball Schult: Mutterschaft und Profifußball „keine Normalität“

An diesem Sonntag soll sie erstmals für den HSV in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die zweite Mannschaft der Wolfsburgerinnen spielen. Für die Hamburgerinnen war Schult bereits in den Jahren 2007 und 2008 aktiv. „Ich bin einfach froh, dass mir ein Verein zutraut, in den Spitzenfußball zurückzukehren. Ich habe auch erlebt, dass viele europäische Vereine nicht wussten, wie sie mit mir als Mutter umgehen sollen“, sagte sie.