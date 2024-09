NWSL Schult sieht Frauenfußball in den USA weiter als in Europa

Schult, die in Deutschland lange für den VfL Wolfsburg spielte und sechsmal deutsche Meisterin wurde, glaubt an ein stabiles Wachstum. „Der Markt wird so schnell nicht einbrechen in den USA und in Europa ist es ja in gewisser Weise das Gleiche“, sagte sie. Während das Niveau und der Wettbewerb in den USA insgesamt höher und ausgeglichener sei, konzentriere sich in Europa noch viel auf Highlightspiele. „Aber langfristig gesehen wird es in Europa hoffentlich auch so sein, dass jede Mannschaft professionell sein kann in den ersten Ligen, in den Top-Ligen.“