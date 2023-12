Frauen-Nationalmannschaft Schult sieht Hrubesch-Handschrift bei den deutschen Frauen

Schult, die am Samstag anlässlich der EM-Gruppenauslosung an einer Medienveranstaltung in Hamburg teilnahm, ergänzte: „Vorher hat man gesagt, sie spielen nicht so viele Torchancen heraus und hinten wird herumgeplänkelt. Gestern war die Botschaft ganz klar, dass man auf die Tore geht und hinten in der Abwehr konsequent ist. Es war ein rundum gelungenes Spiel und ein gelungener Abend.“