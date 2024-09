DFB-Team der Frauen Schulze Solano fällt nach Kreuzbandriss lange aus

Die Innenverteidigerin steht dem neuen Bundestrainer Christian Wück damit nicht nur bei dessen Premiere am 25. Oktober im Wembley-Stadion gegen Gastgeber England nicht zur Verfügung. Eine Pause von mindestens einem halben Jahr ist bei Kreuzbandrissen die Regel. Als Saisonhöhepunkt steht im kommenden Sommer vom 2. bis 27. Juli 2025 die Europameisterschaft in der Schweiz an.