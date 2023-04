Fußball-Europameisterschaft Schweiz richtet EM der Fußballerinnen 2025 aus

Bei der EM 2022 in England, die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden war, hatte das deutsche Team im Finale von Wembley gegen die Gastgeberinnen verloren. In zwei Jahren werden erneut 16 Teams teilnehmen, es stehen 31 Partien in drei Wochen an. Der Deutsche Fußball-Bund bewirbt sich gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien um die Frauen-WM 2027. In diesem Jahr findet die Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt.