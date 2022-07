Frauenfußball : Sexistische Kommentare im Sport: „Alle gelernt, wegzuhören“

Berlin/London Diskriminierungen und Beleidigungen hören auch im Alltag deutscher Fußballerinnen nicht auf, wie einem Bericht zu entnehmen ist. Torhüterin Almuth Schult wundert sich über eine Frage.

Oft wird online beleidigt

Medien und Trainer überschreiten Grenzen

Immer wieder Sprüche und Belästigungen

Erst kurz vor der EM in England beklagte Britta Carlson, die Assistenztrainerin des deutschen Teams, das frühere Verhalten von Funktionären gegenüber Frauen. „Es gab Funktionäre, die dich mal in den Arm genommen und betatscht haben - was ein No go ist“, sagte die 44 Jahre alte Ex-Nationalspielerin in der TV-Dokumentation des DFB und der Filmproduktionsgesellschaft Warner Bros mit dem Namen „Born for this - mehr als Fußball“.