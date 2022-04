Frauen-Nationalmannschaft : Sieg gegen Portugal: DFB-Frauen setzten Serie fort

Bielefeld Die deutschen Fußballerinnen haben mit Rückkehrerin Alexandra Popp einen Riesenschritt in Richtung WM 2023 in Australien und Neuseeland gemacht.

Kapitänin Popp vom VfL Wolfsburg gab ihr Comeback nach einjähriger Verletzungspause als Joker und bestritt ihr 112. Länderspiel. Mit diesem Erfolg führen die DFB-Frauen die Tabelle der Gruppe H mit 21 Punkten vor Serbien (15) und Portugal (13) an. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt. Bei noch drei ausstehenden Spielen kann Deutschland bereits am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in der nächsten Partie in Serbien alles klar machen.