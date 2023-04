Fußball Sieg in Leipzig: Freiburgerinnen ziehen ins Pokalfinale ein

In der Nachspielzeit gelang den Freiburgerinnen doch noch das entscheidende Tor: Nach Flanke von Cora Zicai traf Kayikci zum späten Sieg. Im Finale des DFB-Pokals wartet am 18. Mai in Köln der VfL Wolfsburg. Die Wolfsburgerinnen schlugen den FC Bayern München humorlos mit 5:0.