Silvia Neid in Mexikos Hall of Fame aufgenommen

Die frühere Nationalspielerin und Frauen-Bundestrainerin Silvia Neid ist in Pachuca in Mexikos seit 2011 existierende „Football Hall of Fame“ aufgenommen worden. dpa