Fußball Solidarität mit Spanierinnen vor Nations-League-Spiel

Vor der Nations-League-Partie in Göteborg postierten sich die Spielerinnen zunächst zum Teamfoto mit erhobener Faust. Anschließend versammelten sich die Spanierinnen an der Mittellinie zusammen mit den Schwedinnen hinter einem Plakat mit der Aufschrift „#SeAcabó“, zu Deutsch: „Schluss jetzt“. Darunter stand auf Englisch: „Our fight is the global fight“ („Unser Kampf ist der globale Kampf“).