Fußball Spätes 2:2: Lea Schüller rettet Bayern-Frauen in Rom

Schüller hatte für den FC Bayern zuvor bereits das 1:1 erzielt (87.). Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel der Bayern-Frauen hatte die AS Rom in der 33. Minute durch Valentina Giacinti erstmals in dem am Ende packenden Spiel geführt. Die 30 Jahre alte Stürmerin schlenzte den Ball über Bayerns Torhüterin Maria Luisa Grohs in den Winkel.