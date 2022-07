Frauen-EM : Sport-Prominenz drückt DFB-Frauen die Daumen

Wiesbaden Die deutschen Fußball-Frauen begeistern mit ihren Auftritten bei der Europameisterschaft in England auch die Sport-Prominenz in der Heimat.

„Mädels, ihr seid der Hammer. Glaubt an euch, ihr schafft das. Deutschland steht an eurer Seite“, sagte die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel beim „Ball des Sport“ am Samstagabend in Wiesbaden.